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Malezya Başbakanı Mahathir: "Biz kimseyi dışlamıyoruz.
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Malezya Başbakanı Mahathir, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz."
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