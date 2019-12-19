Malezya Başbakanı Mahathir: "Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir: 'Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir: "Biz kimseyi dışlamıyoruz.

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Malezya Başbakanı Mahathir, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz."

Malezya Başbakanı Mahathir: Biz kimseyi dışlamıyoruz.

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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