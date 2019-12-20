Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Açıklaması - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Açıklaması

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'da Müslümanları dışladığı öne sürülen ve yaygın protestolara konu olan vatandaşlık yasasına sert tepki gösterdi.

Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'da Müslümanları dışladığı öne sürülen ve yaygın protestolara konu olan vatandaşlık yasasına sert tepki gösterdi.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Mahathir, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen vatandaşlık yasasına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Mahathir, söz konusu yasaya yönelik protestolarda ölen sivilleri hatırlatarak, "Bu yasa yüzünden zaten insanlar ölüyor, bu kadar zaman sonra böyle bir değişikliği yapmanın gereği ne? Neredeyse 70 yıldır herkes orada vatandaş olarak barış içinde yaşıyor." dedi.

Hindistan'ın bu uygulamasının laik devlet iddiasına aykırı olduğunu vurgulayan Mahathir, "Eğer böyle bir şeyi biz burada yapsak neler olacağını biliyorsunuz. Kaos ve istikrarsızlık çıkar, herkes bundan acı çeker." şeklinde konuştu.

Mahathir, Malezya'nın şimdiye kadar Çin ve Hindistan'dan gelen çok sayıda kişiye vatandaşlık verdiğini hatırlatarak "Üzgünüm ama laik devlet olduğunu söyleyen Hindistan, bu hamlesiyle Müslümanları vatandaşlıktan mahrum ediyor." ifadelerini kullandı.

Hindistan, Bangladeş, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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