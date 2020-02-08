Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a istifa çağrısı - Son Dakika

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'a istifa çağrısında bulundu.

Mahathir, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı kapsamında düzenlenen basın toplantısında Trump'ın hazırladığı sözde Orta Doğu barış planına dair soruları cevapladı.

Sözde barış planı üzerine Trump'a ne tavsiyede bulunmak istediği sorusuna Mahathir, "İstifa edebilir." cevabını verdi.

Mahathir, Trump'ın seçim kazanmak için dış desteklere başvurarak ülkesinin imajını kötülediğini belirterek, "Keşke ABD'liler daha iyi bir tercih yapsalardı." dedi.