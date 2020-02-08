Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a istifa çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a istifa çağrısı - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a istifa çağrısı

6 saat önce

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'a istifa çağrısında bulundu.

Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a istifa çağrısı, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'a istifa çağrısında bulundu.

Mahathir, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı kapsamında düzenlenen basın toplantısında Trump'ın hazırladığı sözde Orta Doğu barış planına dair soruları cevapladı.

Sözde barış planı üzerine Trump'a ne tavsiyede bulunmak istediği sorusuna Mahathir, "İstifa edebilir." cevabını verdi.

Mahathir, Trump'ın seçim kazanmak için dış desteklere başvurarak ülkesinin imajını kötülediğini belirterek, "Keşke ABD'liler daha iyi bir tercih yapsalardı." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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