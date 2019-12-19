Son Dakika › Güncel › Malezya Başbakanı Mahathir: '(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey,... - Son Dakika
Malezya Başbakanı Mahathir: "(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey,...
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir: "(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmaktır"
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Malezya Başbakanı Mahathir: "(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmaktır"
Son Dakika Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum