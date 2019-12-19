Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir: '(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz.

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz.

Malezya Başbakanı Mahathir:

Malezya Başbakanı Mahathir: " (Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz."

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı
Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri
12:36 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Son Dakika
12:36 15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi Ali Kuşçu mezarı başında anıldı - Son Dakika
12:35 Liverpool, Takumi Minamino'yu transfer etti - Son Dakika
12:35 İSTİKLAL CADDESİ YENİ YILA DAHA YEŞİL, IŞIL IŞIL, LAVANTA VE GÜL KOKULARIYLA GİRECEK - Son Dakika
12:35 flash! - Son Dakika
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Son Dakika
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 12:36:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya Başbakanı Mahathir: "(Kuala Lumpur Zirvesi'ne dair) Biz kimseyi dışlamıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]