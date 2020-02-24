Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine... - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine...

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine..., System.String[]

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu. - KUALA LUMPUR

Malezya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon hükümetini kuramadığı için istifa etti
Sevdiği kızla evlenemeyen çocuk, başlık parası yüzünden intihar edince aşiret başlık parasını yasakladı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el koyulan 8 adet timsah yiyen kaplumbağa koruma altına alındı "Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza!

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]