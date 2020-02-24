Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine... - Son Dakika

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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine...
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu. - KUALA LUMPUR
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