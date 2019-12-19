Son Dakika › Güncel › Malezya Başbakanı Mahathir: 'Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. - Son Dakika
Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor.
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor"
Son Dakika Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı