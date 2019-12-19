Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Mahathir: 'Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. - Son Dakika

Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor.

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor.

Malezya Başbakanı Mahathir:

Malezya Başbakanı Mahathir: "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor"

Malezya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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