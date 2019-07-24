Malezya Başbakanı Mohamad, Türkiye'ye geliyor
20 dakika önce
MALEZYA Bas¸bakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya Bas¸bakanı Tun Dr.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:44 Kaynak: DHA
MALEZYA Bas¸bakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın davetine üzerine Türkiye
'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya
Bas¸bakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın daveti üzerine, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerc¸ekles¸tirecek. Ziyaret sırasında gerc¸ekles¸tirilecek go¨ru¨s¸melerde, savunma sanayii bas¸ta olmak u¨zere Tu¨rkiye ve Malezya arasındaki ikili ilis¸kiler, tu¨m boyutlarıyla go¨zden gec¸irilecek, is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi ic¸in atılabilecek adımlar ele alınacak. Go¨ru¨s¸mede ayrıca, Tu¨rkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bo¨lgesel ve uluslararası konularda fikir alıs¸veris¸inde bulunulması o¨ngo¨ru¨lüyor. Konuk Bas¸bakan'ın Ankara
'nın yanı sıra I·stanbul'da da c¸es¸itli temas ve incelemelerde bulunması ayrıca, Tu¨rk is¸ du¨nyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Boldera Mobilya konkordato talep etti Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı