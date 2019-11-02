Malezya Başbakanı Muhammed'den ABD ve AB'ye karşı Asya ülkelerine birlik çağrısı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karşı dik durabilmek için ekonomik konularda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.



35. ASEAN Zirvesi kapsamında yapılan İş ve Yatırım Konferansı'nda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve AB ülkelerinin Malezya ile palm yağı ticaretine kısıtlama getirmesi konularına değindi.