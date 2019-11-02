Son Dakika Haberleri: Malezya Başbakanı Muhammed'den ABD ve AB'ye karşı Asya ülkelerine birlik çağrısı
Son Dakika Dünya Malezya Başbakanı Muhammed'den ABD ve AB'ye karşı Asya ülkelerine birlik çağrısı

Malezya Başbakanı Muhammed'den ABD ve AB'ye karşı Asya ülkelerine birlik çağrısı

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karşı dik durabilmek için ekonomik konularda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Muhammed'den ABD ve AB'ye karşı Asya ülkelerine birlik çağrısı, System.String[]

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karşı dik durabilmek için ekonomik konularda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.


35. ASEAN Zirvesi kapsamında yapılan İş ve Yatırım Konferansı'nda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve AB ülkelerinin Malezya ile palm yağı ticaretine kısıtlama getirmesi konularına değindi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:53 
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