Son Dakika Haberleri: Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek
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Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek

1 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek, System.String[]
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Muhammed'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 24-27 Temmuz arasında gerçekleştireceği resmi ziyaretteki temasları yarın başlayacak.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Malezya Başbakanı Muhammed'in Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:10 Kaynak: AA
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