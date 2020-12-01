Malezya Başbakanı Muhyiddin'den "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı - Son Dakika

Malezya Başbakanı Muhyiddin'den "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı
01.12.2020 06:07
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Başbakan Muhyiddin, "Bu önemli günde Malezya, Filistin davasına tereddütsüz desteğini yinelemekte ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulamaktadır." açıklamasında bulundu.
Muhyiddin, geçen ay düzenlenen 2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi ve 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Filistin'e destek mesajı vermişti.
Son Dakika Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Juventus-Dinamo Kiev maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Tayland'da balıklar 25 milyon lira değerinde balina kusmuğu buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı