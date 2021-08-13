Malezya Başbakanı Muhyiddin, güven oylaması için muhalefet partilerine "destek" çağrısı yaptı - Son Dakika

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, hükümetin Meclis çoğunluğunu kanıtlamak üzere eylülde yapılması planlanan güven oylamasında başarılı çıkmak için muhalefet partilerine "destek" çağrısında bulundu.

Başbakan Muhyiddin, bakanlarla birlikte yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Meclis çoğunluğu tartışmaları ve istifa edeceği iddialarına değindi.

11 Ağustos'taki Kabine Toplantısı ve iktidar koalisyonunun parti liderleriyle yaptığı görüşmede güven oylaması yapılması yönünde ittifak sağlandığını aktaran Muhyiddin, "Güven oylamasının yapılması, genel seçimler için uygun zemin oluşana kadar hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yönetimini istikrarlı sürdürmesini sağlayacaktır." dedi.

Muhyiddin, iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin hükümete desteğini çekmesinin ardından istifa edeceği iddialarını yalanlayarak, "Çoğunluğu sağlayıp başbakanlığı benden devralacak bir aday yok. Bu yüzden istifa edemem. Kovid-19'la mücadele ve aşı programının düzenli ilerlemesi için bir hükümete ihtiyaç var." diye konuştu.

Temmuz 2022'de seçim ilan edilebilir

İktidar süresini uzatmayı amaçlamadığının altını çizen Muhyiddin, salgının gidişatına bağlı olarak Temmuz 2022'de erken seçim ilan etmeyi planladığını bildirdi.

Malezya Başbakanı, 7 Eylül'de yapılması öngörülen güven oylaması için muhalefet partilerine "hükümete destek" çağrısında bulunarak, muhalefetin talep ettiği reformları uygulayacağı sözünü verdi.

Bu kapsamda 2022 Bütçesi'ni muhalefet partileriyle müzakere etmeye hazır olduğunu vurgulayan Muhyiddin, "Hükümetin güven oylamasında çoğunluk sağlaması durumunda Meclis'e sunulan bütün önergelerin her milletvekilince müzakere edilmesini sağlamak için partiler üstü bir yapı oluşturulacaktır." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, bütün milletvekillerine eşit ödenek verilmesi, oy kullanma yaşının 18'e indirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmesini önleyecek yasa tasarısı gibi reformları da uygulayacağı taahhüdünde bulundu.

UMNO, desteğini çekmişti

Malezya'da iktidar koalisyonu partilerinden UMNO, 3 Ağustos'ta Başbakan Muhyiddin'e ve hükümet koalisyonu Ulusal İttifak'a desteğini çektiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hükümetin Meclis çoğunluğu tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.

Muhyiddin 4 Ağustos'taki açıklamasında, Meclis çoğunluğunu kaybettiği iddialarını yalanlamış ve bu tartışmalara açıklık getirmek için eylülde güven oylamasına gideceğini duyurmuştu.

Hükümetin Meclis çoğunluğu tartışması

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin'in, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetmesi bekleniyor. Buna karşın UMNO üyesi milletvekillerinin büyük bir kısmının, partinin aldığı karara uymayıp Muhyiddin'i desteklediği öne sürülüyor.

Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi veya Malezya Kralı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ihtimali bulunuyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO Genel Kongresi'nde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in Meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve Meclis'te güven oylaması çağrısında bulunmuştu.