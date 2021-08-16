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Malezya Başbakanı Muhyiddin, istifasının ardından ulusa seslendi Açıklaması - Son Dakika

Malezya Başbakanı Muhyiddin, istifasının ardından ulusa seslendi Açıklaması

16.08.2021 11:36
Malezya Başbakanı Muhyiddin, istifasının ardından ulusa seslendi Açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya'da Meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından görevinden istifa eden Başbakan Muhyiddin Yasin, istifasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

KUALA Malezya'da Meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından görevinden istifa eden Başbakan Muhyiddin Yasin, istifasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Muhyiddin, 17 ay süren başbakanlığında elinden geldiğince Malezya'ya hizmet etmek için uğraştığını belirterek, "Meclis çoğunluğumuzu kaybettikten sonra Federal Anayasa'nın gereklerini yerine getirerek istifa ettim." dedi.

Milyonlarca Malezyalının istifa etmesi yönündeki taleplerinden haberdar olduğunu dile getiren Muhyiddin, "Bu hükümeti sürdürebilmek için elimden geleni yaptım fakat buraya kadarmış." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Necip Rezak ve eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi'nin yolsuzluk davalarına isim vermeden değinen Muhyiddin, "Bazı üst düzey siyasetçilerin mahkeme sürecine müdahalede bulunmam yolunda tehditlerine maruz kaldım." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, hükümeti döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile başarılı şekilde mücadele edildiğini belirterek, "En azından Kovid-19 aşılamalarını başlattığımız için memnunum." dedi.

Malezya Başbakanı, eylülde hükümet için yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için bugün Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni Başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" olarak göreve atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Muhyiddin Yasin kimdir?

Mahathir Muhammed'in 2018-2020 dönemindeki başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yasin, siyasete 1971'de Birleşik Malay Milli Örgütüne (UMNO) üye olarak girdi. 1986'da Johor eyaletinin siyasi lideri seçilen Muhyiddin, 1995'te Mahathir'in ilk başbakanlığı zamanında kabineye girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İç Ticaret Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Muhyiddin, Necip'in Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddialarına tepki gösterdiği için 2015'te kabinedeki görevinden alınmıştı.

Bir yıl sonra Muhyiddin, yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Mahathir ile UMNO'dan istifa ederek, Malezyalı Birleşik Yerli Partisini (PPBM) kurmuştu.

Mahathir'in liderliğindeki koalisyonun 2018 genel seçimlerinde galip gelmesi üzerine Muhyiddin, İçişleri Bakanı olarak yeniden kabineye girmişti.

Eski Başbakan Mahathir'in 23 Şubat 2020'de istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Başbakan olarak 1 Mart 2020'de göreve başlayan Muhyiddin'in hükümetinde öncelikli gündem, Kovid-19 salgınının kontrol edilmesi olmuştu.

Kabinede UMNO'dan az sayıda ismin bakan yapılması ve Necip Rezak'ın, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından hüküm giymesi üzerine UMNO, Muhyiddin'e tepki göstermeye başlamıştı.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamalarından sonra Muhyiddin'in Meclis çoğunluğu gündeme gelmişti. Tartışmaların büyümesi üzerine Muhyiddin, eylülde güven oylamasına gideceğini duyurmuştu.

Necip Rezak, Başbakan, Malezya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Muhyiddin, istifasının ardından ulusa seslendi Açıklaması - Son Dakika


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