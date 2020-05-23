Malezya Başbakanı Muhyiddin, kabine üyeleriyle teşrik tekbiri getirdi - Son Dakika

Malezya basınındaki haberlerde de yarın Ramazan Bayramı 'na girecek ülkede, tarihinde ilk defa kabine üyelerinin toplu halde teşrik tekbiri getirmesi geniş yer buldu.

Başbakan'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yer alan sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerinden temsilciler de bulundu.

Akşam namazını idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında kılan Başbakan Muhyiddin, ramazanın son akşam namazından itibaren başlayan teşrik tekbirlerinin ilkini bakanlarıyla getirdi.

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