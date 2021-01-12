Malezya Başbakanı Muhyiddin, OHAL'de sivil hükümetin devam edeceğini açıkladı - Son Dakika

Malezya Başbakanı Muhyiddin, OHAL'de sivil hükümetin devam edeceğini açıkladı

12.01.2021 08:01
Malezya Başbakanı Muhyiddin, OHAL'de sivil hükümetin devam edeceğini açıkladı, System.String[]

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ile askeri yönetimin gelmeyeceğini, sivil hükümetin faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ile askeri yönetimin gelmeyeceğini, sivil hükümetin faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın OHAL ilanının ardından ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin, OHAL şartlarına dair bilgilendirmede bulundu.

Muhyiddin, Eylül 2020'den bu yana Kovid-19 vakalarında görülen yoğun artışın bu kararı tetiklediğini belirterek, "Majesteleri Kral'ın OHAL ilanına razı olmasının en önemli sebeplerinden biri, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomiye oluşturduğu tehdit olmuştur." dedi.

Bu süreçte hükümetin, Kovid-19 salgınını önlemek üzere özel hastanelerin ve mülklerin geçici süreliğine devralınması dahil her türlü yetkilere sahip olabileceğini kaydeden Muhyiddin, hükümetin pandemiyi önlemeye yönelik uygulamalarını zorlaştırmaya çalışanların cezalandırılacağını bildirdi.

Malezya Başbakanı, ülke genelinde her türlü ekonomik faaliyetlerin bu süreçte kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi.

OHAL, askeri darbe değil

OHAL ile ülke yönetiminde hiçbir değişiklik olmayacağını vurgulayan Muhyiddin, "Olağanüstü halin bir askeri darbe olmadığının ve sivil hükümetin devam edeceğinin özellikle altını çizmek isterim. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı da uygulanmayacaktır." şeklinde konuştu.

Muhyiddin ayrıca OHAL kapsamında parlamento ve senato oturumlarının gerçekleşmeyeceğini, genel seçim veya ara seçimlerin düzenlenmeyeceğini ve adli kurumların olağan faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Malezya Kraliyet Sarayı, Sultan Abdullah Şah'ın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 1 Ağustos'a kadar ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurmuştu.

Sarayın açıklamasında, "1 Ağustos 2021'e kadar Kovid-19 vakalarında azalış gözlemlenir ve salgın kontrol edilirse OHAL kararı daha kısa sürebilir." ifadesi kullanılmıştı.

Toplam 138 bin 224 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da 555 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 554 kişi de tedavi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Muhyiddin, OHAL'de sivil hükümetin devam edeceğini açıkladı - Son Dakika


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