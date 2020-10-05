Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin karantinaya alındı - Son Dakika

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trupm'ın Covid-19'a yakalanmasını ardından sarsılan gündeme Malezya Başbakanının açıklaması eklendi. Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Covid-19 hakkında yaşanan gelişmelerin konuşulması için düzenlediği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptırdığı Covid-19 testinden pozitif sonuç aldığını ifade etti. Muhyiddin, Ulusal Güvenlik Konseyinde Covid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Zulkifli Mohamad Al-Bakri ile yakın temas halinde olduğunu ve toplantı sonrasında test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini 14 günlük karantinaya aldığını belirtti.

Muhyiddin Yasin konuşmasında, "Sağlık Bakanı'nın da tavsiye ettiği şekilde, kendimi 14 gün boyunca evimde karantina altına alacağım. Ancak bu durum devlet işlerine engel olmayacak. Evimde çalışmaya devam edeceğim ve gerekli toplantılara ise video aracılığı ile katılacağım" ifadelerini kullandı.

Zulkifli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve şu anda tedavi gördüğünü doğruladı. Malezya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, günlük Covid-19 vaka sayısının 432 kişiye çıkarak pandemi sürecinin en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirtti.

(İHA)