Son Dakika Haberleri: Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor
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Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor

1 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.

Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor, System.String[]

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16 
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