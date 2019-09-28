Malezya Başbakanı: Müslümanların Uygur konusundaki sessizliği Çin'in güçlü olmasından kaynaklanıyor
1 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman ülkelerin Çin'de baskı ve ayrımcılığa maruz kalan Uygurlara karşı sessiz kalmasının 'Çin'in çok güçlü bir devlet olmasından kaynaklandığını' söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta "Bear News" haber sitesine röportaj veren Başbakan Mahathir, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:16
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