Malezya Başbakanı Tun. Dr. Mahathir Bin Muhammed'e fahri doktora verildi

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "36 ülke üniversiteleri ile ortak projeler yürütülüyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "36 ülke üniversiteleri ile ortak projeler yürütülüyor. Tüm bu süreçler ve gelişmeler güvenilir uluslararası işbirliği arayışımızı arttırmaktadır. Malezya bu noktada uluslararası değerlendirmelerde giderek yükselen sıralamalara sahip üniversiteleri, kaliteli eğitim sistemi, özellikle teknoloji alanında özgünlüğü ile işbirliğini arttırmak istediğimiz dost ülke olarak öne çıkmaktadır" dedi.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen törenle Malezya Başbakanı Tun. Dr. Mahathir Bin Muhammed'e Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.



Düzenlenen takdim töreninde açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Yükseköğretim alanında son dört yılda YÖK Başkanı ve ilgili ülkenin bakanı düzeyinde Malezya'da dahil 34 ülke ile mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakat zabıtları tanınan üniversitelerimizin ve ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını, akademik işbirliklerini, ortak programları, hoca ve öğrenci hareketliliğini arttırdı ve ülkemizin eğitim alanında uluslararası alanda görünürlüğüne de ciddi katkı sağladı. 2017'de, ilk defa ülkemizde 37 Müslüman ülkeden 334 rektörün katılımı ile İslam Üniversiteleri Rektörler konferansı düzenlendi ve bir yol haritası belirlendi. Erasmus benzeri uluslararası akademik değişim programı oluşturduk ve başarı ile yürüyor. 36 ülke üniversiteleri ile ortak projeler yürütülüyor. Tüm bu süreçler ve gelişmeler güvenilir uluslararası işbirliği arayışımızı arttırmaktadır. Malezya bu noktada uluslararası değerlendirmelerde giderek yükselen sıralamalara sahip üniversiteleri, kaliteli eğitim sistemi, özellikle teknoloji alanında özgünlüğü ile işbirliğini arttırmak istediğimiz dost ülke olarak öne çıkmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişme dünyada ancak bilim merkezlerinin birlikte çalışması ile mümkündür. Bugün ABD'den İran'a, İngiltere'den Hindistan'a kadar birçok ülke ile bilimsel işbirlikler içinde olan Malezya ile ortak araştırma ve yayın faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Hayata ve insana dair ortak kültürel ve dini hassasiyetlerimiz olan dost ülke Malezya ile etik değerleri önemseyen, ülkelerimize ve insanlığa daha iyi bir gelecek sağlayacak önemli bilimsel ve teknolojik işbirlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin bu tür ziyaretlerle artacağını söyleyen Saraç, "Ülkemizde okuyan Malezyalı öğrenci sayısı 2018-2019 yılı için 108 kız öğrenci, 107 erkek öğrenci olmak üzere 215'dir. Bu öğrencilerimizin 169'u lisans, 36'sı yüksek lisans 10'u da de doktora için ülkemizde bulunmaktadırlar. Her bir Malezyalı öğrenci Osmanlı İmparatorluğundan bugüne, birbirine mesafe olarak uzak, gönüllerin dostluğu anlamında yakın toprakların, ortak geleceğine katkı sunacaktır. Özellikle lisansüstü değişim öğrenci sayısını arttırarak geleceğin akademisyenlerinin ortak çalışmalarına bugünden bir başlangıç sağlamayı umuyoruz. Tüm üniversitelerimizi hem öğretim üyesi hem de lisansüstü değişim programlarını arttırmaya davet ediyorum. İkinci önemli bir başlığı ise; ortak yayın faaliyetlerimizi arttırmak olarak ortaya koymak istiyorum. Başlanacak ve sürdürülecek araştırma projelerini takiben ortaya çıkacak yayınlar iki ülke üniversitelerinin geçmişleri, birikimleri ve gayretleri ile dünya biliminde daha iyi noktalarda yer almasını sağlayacaktır. Kadim değerlerle bağlı olduğumuz dost ve kardeş ülke Malezya'nın muhterem Başbakanını ve heyetini ülkemizde, Yükseköğretim Kurulu'nda ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduk" şeklinde konuştu.



Malezya Başbakanı Tun. Dr. Mahathir Bin Muhammed'in selamlama ve teşekkür konuşmalarının ardından; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Başbakan Muhammed'e verilecek fahri doktoraya ait senato kararını okudu.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın doktora takdiminin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Malezya Başbakanı Muhammed'e hediye takdim etti.



Doktora unvanı takdim törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Malezya Başbakanı Tun. Dr. Mahathir Bin Muhammed ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malezyalı diplomatlar ve çok sayıda öğretim görevlisi katıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek

Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indiriminin sonuçları ne olacak?

DGS sonuçları açıklandı

Karadeniz'de gerilim! Ukrayna, Rus tankerine el koydu