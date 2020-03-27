Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını Covid-19 ile mücadeleye bağışladı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı.



Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Covid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.