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Malezya Başbakanı ve bakanlar, iki aylık maaşlarını Covid-19 ile mücadeleye bağışladı
6 saat önce
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, iki aylık maaşlarını ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışladı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bu haftaki bakanlar kurulu toplantısında alınan karar neticesinde başbakan, bakanlar ve yardımcılarının, iki ay boyunca maaşlarını Covid-19 fonuna yatıracakları duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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