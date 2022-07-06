Malezya Başbakanı Yakup, MKE ve TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Yakup, MKE ve TUSAŞ'ı ziyaret etti

06.07.2022 20:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşlik ettiği Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu.

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Temasları kapsamında MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı. ?

Fişek üretim hattını gezen, MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 155 mm YAVUZ Obüsü, 105 mm havadan taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ı ve 20 mm Yakın Hava Savunma Sistemi'ni inceleyen Yakup'a faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'a yerli ve milli üretim Milli Piyade Tüfeği hediye etti.

TUSAŞ'ta Malezyalı öğrencilerle sohbet etti

Buradan TUSAŞ'a geçen Yakup, kendisini bekleyen Malezyalı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Konuk Başbakan'a, TUSAŞ'ın faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri, Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu seyreden Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Yakup, MKE ve TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika

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