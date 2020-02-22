Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika

Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı

18 dakika önce

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı, ülkede karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya karşılıklı seyahat yasağının süreceğini bildirdi.

Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı, ülkede karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya karşılıklı seyahat yasağının süreceğini bildirdi.

Basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, Malezya genelindeki Kovid-19 vakalarının azalmasının seyahat yasağı kararını henüz etkilemeyeceğini belirterek, "Kovid-19 vakalarına ilişkin tepe noktasına henüz ulaştığımızı düşünmüyoruz." dedi.

Mahathir, salgına ilişkin temkinli olmayı sürdüreceklerinin altını çizerek, "Seyahat yasağına dair bir karar almadan önce mevcut durumu yakından izleyeceğiz." diye konuştu.

Malezya geçen ay, Kovid-19'un yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye seyahatleri bir süreliğine durdurmuş, bu ayın başında da yasağının kapsamını genişleterek Çin'de karantinaya alınan diğer eyaletlerden Malezya'ya seyahatlere de geçici yasak koymuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü
Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 06:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malezya, Çin'den seyahat yasağını sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]