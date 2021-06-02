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Malezya, Çin'e ait savaş uçaklarının hava sahası ihlaline tepki gösterdi - Son Dakika

Malezya, Çin'e ait savaş uçaklarının hava sahası ihlaline tepki gösterdi

02.06.2021 07:18
Malezya, Çin'e ait savaş uçaklarının hava sahası ihlaline tepki gösterdi, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait 16 savaş uçağının dün Malezya hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi.

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait 16 savaş uçağının dün Malezya hava sahasını ihlal etmesine tepki gösterdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya Hava Kuvvetlerinin olaya ilişkin dün yayımladığı açıklamaya dayanarak Malezya'nın, Çin hükümetinin hava sahası ihlalini protesto etmek üzere diplomatik nota yollayacağını bildirdi. Hişamuddin, "16 savaş uçağının Malezya'nın hava sahası ve yetki alanını ihlal etmesine ilişkin açıklama yapmak üzere Çin'in Malezya Büyükelçisi, Bakanlığa çağrılacaktır." açıklamasında bulundu.

Hava sahası ihlaline ilişin Malezya'nın endişelerini de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye de endişelerini ileteceğini belirten Hişamuddin, "Malezya'nın her ülkeyle dostane ilişkiler kurmak istemesi, kendi ulusal güvenliğinden taviz vereceği anlamına gelmemektedir. Malezya, egemenliğini ve onurunu muhafaza etmekte kararlılığını sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Malezya'nın Çin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise dünkü uçuşun Malezya'nın hava sahası egemenliğini hedef almadığı, rutin bir eğitim uçuşu olduğu ifade edildi.

Malezya Hava Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği kaydedilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, Çin'e ait savaş uçaklarının hava sahası ihlaline tepki gösterdi - Son Dakika


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