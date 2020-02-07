Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu - Son Dakika
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Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu

6 saat önce

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs tehlikesine karşı, bundan önce açıkladığı Hubey eyaletinden ülkeye seyahat yasağının kapsamını genişletti.

Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu, System.String[]

KUALA Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs tehlikesine karşı, bundan önce açıkladığı Hubey eyaletinden ülkeye seyahat yasağının kapsamını genişletti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, ülke genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine hükümetin tedbirleri sıkılaştıracağını belirterek, "Göç İdaresi, Çin'de karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya seyahatlerin karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulması kararı almıştır." dedi.

Wan Azizah ayrıca seyahat yasağının, Çin'in bundan sonra karantinaya alacağı eyaletleri de kapsayacağını bildirdi.

Çin'den çok sayıda turistin geldiği Malezya'da şimdiye kadar 12 yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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