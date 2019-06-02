Son Dakika Haberleri: Malezya, Çin'le 'barter' yapacak
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Malezya, Çin'le 'barter' yapacak

55 dakika önce

Malezya'nın, Çin'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satışı gerçekleştireceği belirtildi.

Malezya, Çin'le 'barter' yapacak, System.String[]
Malezya'nın, Çin'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satışı gerçekleştireceği belirtildi. Palm yağı karşılığında Malezya Çin'den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri temin edeceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:03 
Ekonomi
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