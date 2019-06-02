Malezya, Çin'le 'barter' yapacak
55 dakika önce
Malezya'nın, Çin'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satışı gerçekleştireceği belirtildi.
Malezya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:03
'nın, Çin
'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satışı gerçekleştireceği belirtildi. Palm yağı karşılığında Malezya Çin'den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri temin edeceği bildirildi.
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