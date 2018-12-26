Son Dakika Haberleri: Malezya'da 100 Kilogramlık Piton Bulundu

Malezya'da 100 Kilogramlık Piton Bulundu

1 saat önce

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Labuan Adası'ndaki bir evin avlusunda 100 kilogram ağırlığında pitona rastlandı.

Malezya'da 100 Kilogramlık Piton Bulundu, System.String[]
KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Labuan Adası'ndaki bir evin avlusunda 100 kilogram ağırlığında pitona rastlandı.

Devlet haber ajansı Bernama'da çıkan habere göre, adaya bağlı Layangan bölgesinde bir kişi, evinin arka bahçesinde dev yılana rastlayınca itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekipleri 3,35 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki pitonu yakaladı.

Dev piton Doğal Yaşamı Koruma Birimi binasına götürüldü.

Adada şimdiye kadar 72 yılan yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Malezya, Güncel
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