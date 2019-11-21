Son Dakika Haberleri: Malezya'da 1000'e yakın Çinli internet dolandırıcılığından gözaltına alındı
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Malezya'da 1000'e yakın Çinli internet dolandırıcılığından gözaltına alındı

6 saat önce

KUALA Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 1000 Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Malezya'da 1000'e yakın Çinli internet dolandırıcılığından gözaltına alındı, System.String[]

KUALA Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 1000 Çin vatandaşı gözaltına alındı.

Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde 1000'e yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, operasyona ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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