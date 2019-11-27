Son Dakika Haberleri: Malezya'da 104 Çinli internet dolandırıcılığından gözaltında
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Malezya'da 104 Çinli internet dolandırıcılığından gözaltında

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Sabah eyaletinde 104 Çin vatandaşı, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Malezya'da 104 Çinli internet dolandırıcılığından gözaltında, System.String[]

KUALA Malezya'nın Sabah eyaletinde 104 Çin vatandaşı, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sabah Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, dün eyalet genelinde 7 ayrı eve düzenlenen baskınla internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirtilen bir çetenin 104 üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşları 18 ile 39 arasında değişen 104 şüphelinin kiraladığı evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda telefon, sim kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İnternet dolandırıcılığı yapan çetelerin yaygın olduğu Malezya'da en son 21 Kasım'da düzenlenen operasyonda 680 Çin vatandaşı, aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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