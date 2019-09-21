Son Dakika Haberleri: Malezya'da 12 ton kokain ele geçirildi
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Malezya'da 12 ton kokain ele geçirildi

49 dakika önce

KUALA Malezya'da polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonunda 12 ton kokain ele geçirildi.

Malezya'da 12 ton kokain ele geçirildi, System.String[]

KUALA Malezya'da polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonunda 12 ton kokain ele geçirildi.

Malezya basınındaki haberlere göre, ülkenin batı kıyısındaki Penang eyaletinde polis, deniz yoluyla çuvallar içinde kaçırılmak istenen kokain ele geçirdi. Toplam ağırlığı 12 tonu bulan kokainlerin, 60 tonluk kömürlerin arasına gizlendiği belirtildi.

Kaçakçıların uluslararası uyuşturucu şebekesine dahil oldukları ve Malezya'yı, bölge ülkelerine uyuşturucu yollamak için aktarma noktası olarak kullandıkları ifade edildi.

Uyuşturucuların menşeinin ise Güney Amerika olduğu kaydedildi.

Malezya polis teşkilatından yapılan açıklamada, yakalanan kokain miktarının şimdiye kadarki en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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