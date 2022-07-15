Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

15.07.2022 11:50
Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anıldı.

Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, terör örgütü FETÖ mensuplarının milletin güvenliğini ve devletin bölünmez bütünlüğünü korumaları için kendilerine emanet edilen askeri teçhizatı, güvenlik güçleri ve halka karşı kullanmaktan çekinmediklerini ifade etti.

Yüksel, 15 Temmuz gecesi ülkenin tüm kurumlarıyla hedef alındığını belirterek, "Tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

15 Temmuz'dan bu yana devletin tüm kurumlarıyla FETÖ'ye karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüğünün altını çizen Yüksel, Malezya makamlarına ülkedeki FETÖ iltisaklı yapıların işlevsiz hale getirilmesi yönündeki destekleri için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Büyükelçiliğin davetiyle Türkiye'den Kuala Lumpur'a gelerek etkinliğe katılan Gazi İsmet Doğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Doğan, 15 Temmuz gecesi kendilerini adeta "bir savaşın ortasında" bulduklarını belirterek, iki bacağından vurulduğu Saraçhane yokuşunda darbeciler tarafından 18 kişinin şehit edildiğini hatırlattı.

Doğan, "O gece bedenler parçalandı ancak vatan parçalanmadı." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesi bulunduğu noktada darbecilerin telsizden aldıkları "bir adam, bir kurşun, vurun" talimatıyla silahlarını halka yönelttiklerini aktaran Doğan, "O gece Saraçhane'de kimse korkmuyordu, Allah bizden korkuyu aldı. Dünyanın neresinde olursak olalım, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

YORUMLAR
500
Ardahanlı: '15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız' Ardahanlı: '15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız' Çin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı Çin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:57:30. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement