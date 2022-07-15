Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anıldı.

Şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, terör örgütü FETÖ mensuplarının milletin güvenliğini ve devletin bölünmez bütünlüğünü korumaları için kendilerine emanet edilen askeri teçhizatı, güvenlik güçleri ve halka karşı kullanmaktan çekinmediklerini ifade etti.

Yüksel, 15 Temmuz gecesi ülkenin tüm kurumlarıyla hedef alındığını belirterek, "Tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını ortaya koyan Türk halkına aittir." dedi.

15 Temmuz'dan bu yana devletin tüm kurumlarıyla FETÖ'ye karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüğünün altını çizen Yüksel, Malezya makamlarına ülkedeki FETÖ iltisaklı yapıların işlevsiz hale getirilmesi yönündeki destekleri için teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Büyükelçiliğin davetiyle Türkiye'den Kuala Lumpur'a gelerek etkinliğe katılan Gazi İsmet Doğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Doğan, 15 Temmuz gecesi kendilerini adeta "bir savaşın ortasında" bulduklarını belirterek, iki bacağından vurulduğu Saraçhane yokuşunda darbeciler tarafından 18 kişinin şehit edildiğini hatırlattı.

Doğan, "O gece bedenler parçalandı ancak vatan parçalanmadı." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesi bulunduğu noktada darbecilerin telsizden aldıkları "bir adam, bir kurşun, vurun" talimatıyla silahlarını halka yönelttiklerini aktaran Doğan, "O gece Saraçhane'de kimse korkmuyordu, Allah bizden korkuyu aldı. Dünyanın neresinde olursak olalım, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.