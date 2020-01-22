Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu - Son Dakika
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Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu

1 saat önce

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu, System.String[]

KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait el eşyalarına rastlandı.

Bulunan eşyalar incelenmek üzere Malay Dünyası ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi'nin jeoloji birimine gönderildi.

İlk belirlemelerde eşyaların 17 bin yıl öncesine, yontma taş devrine ait olabileceği bildirildi.

Bölgede kazıların devam edeceğini belirten yetkililer, şubat ayı içinde yeni eşyaların bulunabileceğini vurguladı.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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