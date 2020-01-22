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Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
15 dakika önce
Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.
Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07
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