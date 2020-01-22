Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu - Son Dakika Ekonomi

Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu

15 dakika önce

Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu, System.String[]

Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletinde 17 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen taştan yapılmış eşyalar bulundu.

Malezya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07 
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