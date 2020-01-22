Son Dakika › Magazin › Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu - Son Dakika Magazin
Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
6 saat önce
Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait el eşyalarına rastlandı.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait el eşyalarına rastlandı. Bulunan eşyalar incelenmek üzere Malay Dünyası ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi'nin jeoloji birimine gönderildi.
İlk belirlemelerde eşyaların 17 bin yıl öncesine, yontma taş devrine ait olabileceği bildirildi. Bölgede kazıların devam edeceğini belirten yetkililer, şubat ayı içinde yeni eşyaların bulunabileceğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:03
Son Dakika Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti