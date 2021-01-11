Malezya'da 2 bakan Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına girdi - Son Dakika

Malezya'da 2 bakan Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına girdi

11.01.2021 05:39
Malezya'da 2 bakan Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına girdi, System.String[]

KUALA Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 2 bakan, evlerinde karantinaya girdi.

KUALA Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 2 bakan, evlerinde karantinaya girdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan Mohd Yusuf ile İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah, geçen haftaki kabine toplantısında Bakan Mustafa ile yakın oturdukları için Kovid-19 testi yaptıracaklarını, bu sırada tedbir amaçlı ev karantinası uygulayacaklarını ifade etti.

Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan, "Kabine görüşmesinde hepimiz maske takıyorduk ve koltuklar arasında şeffaf korumalar vardı. Fakat sayın bakan ile yakın oturduğum için test yaptırıp kendimi bir süre karantinada tutacağım." şeklinde konuştu.

İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin de herhangi bir Kovid-19 belirtisi göstermediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise kabine toplantısında bulunan Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Kovid-19'a yakalanan bakandan 7 metre ötede oturduğu ve karantinaya girmesinin gerekli olmadığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Bakan Zulkifli'nin hastalığının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ve bazı kabine üyeleri, 14 günlük ev karantinası uygulamıştı.

Toplam 133 bin 992 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 551 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 27 bin 332 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da 2 bakan Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına girdi - Son Dakika


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