Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı - Son Dakika
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Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı

02.04.2022 19:05
Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı

KUALA Malezya'daki Müslümanlar 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih namazını kıldı.

KUALA Malezya'daki Müslümanlar 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih namazını kıldı.

Malezya'da, 1 Nisan itibarıyla "endemiye geçiş" dönemine girilmesiyle camilerdeki sosyal mesafe kısıtlaması da kaldırıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Müslümanlar birçok Kovid-19 kısıtlamasının kaldırılmasıyla 2 yıl sonra sosyal mesafesiz ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

AA muhabiri, Kuala Lumpur'un en büyük camilerinden biri olan Masjid Negara Malezya Ulusal Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazını görüntüledi.

Kısıtlamaların olduğu geçen senelerin aksine teravih namazı, kalabalık cemaatle kılındı. Ancak kapalı alanlarda maske takma kuralı devam ettiği için Müslümanlar, 20 rekatlık teravih namazını maskeyle kılmak zorunda kaldı.

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Kuala Lumpur, Malezya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı - Son Dakika


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