Son Dakika Haberleri: Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı
Son Dakika Güncel Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı - Son Dakika

Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde 200 kilo ağırlığındaki obezite hastası bir adam, hastaneye götürmek için kendisini bekleyen ambulansa 10 itfaiyecinin yardımıyla taşındı.

Malezya'da 200 kiloluk hastayı ambulansa 10 itfaiyeci taşıdı, System.String[]

KUALA Malezya'nın Penang eyaletinde 200 kilo ağırlığındaki obezite hastası bir adam, hastaneye götürmek için kendisini bekleyen ambulansa 10 itfaiyecinin yardımıyla taşındı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Penang'ın George Town eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki M. Balaji, solunum yetmezliği nedeniyle fenalaştı.

Balaji'yi hastaneye götürmek isteyen ailesi, taşınması için itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede Balaji'nin oturduğu apartmana gelen itfaiye ekibi, 1 saatten fazla süren çalışma sonucunda hastayı ambulansa taşıyabildi.

İtfaiye şefi Muzamer Mohd Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine vardıklarında hastayı bilinci yarı açık yatarken gördüklerini belirterek, "10 kişilik bir ekiple özel battaniye kullanarak önce asansöre, daha sonra ambulansa götürmeyi başardık." dedi.

Muzamer, evin girişi küçük olduğu için hastayı taşımakta güçlük çektiklerini vurguladı.

Balaji, daha önce de iki defa daha rahatsızlanmış ve hastaneye gitmek için itfaiyeden yardım istenmişti.

İtfaiye, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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