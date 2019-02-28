Son Dakika Haberleri: Malezya'da 3 Bin 300 Domuz Burunlu Kaplumbağa Kaçırılmaktan Kurtarıldı

Malezya'da 3 Bin 300 Domuz Burunlu Kaplumbağa Kaçırılmaktan Kurtarıldı

1 saat önce

KUALA Malezya'nın güneyinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağayı kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Malezya'da 3 Bin 300 Domuz Burunlu Kaplumbağa Kaçırılmaktan Kurtarıldı, System.String[]
KUALA Malezya'nın güneyinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağayı kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Malezya Deniz Koruma Kurumundan (APMM) yapılan açıklamada, Johor kıyılarında arama yapılan bir teknenin içinde, çok sayıda domuz burunlu kaplumbağanın kutulara konulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Yedi ayrı kutunun içinde toplam 3 bin 300 kaplumbağa bulunduğu kaydedilen açıklamada, hayvanları kaçırmaya çalışan 2 kişinin tutuklandığını belirtildi.

Yetkililer, kaplumbağaların hayvan dükkanlarına satılmak için kaçırıldığının değerlendirildiğini ifade etti.

Orijinal ismi "Carettochelys insculpta" olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki domuz burunlu kaplumbağalar, Avustralya ve Papua Yeni Gine'deki ırmak, lagün ve nehirlerde yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:28 Kaynak: AA

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