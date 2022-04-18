Malezya'da 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Malezya'da 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü serbest bırakıldı

18.04.2022 10:43
Malezya'da 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü serbest bırakıldı

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Straits Times'ın haberine göre, 2017'de modifiye edilmiş bisikletlerle ana yolda yarışan 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve son 5 yılını cezaevinde geçiren Sam Ke Ting davası, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeniden görüldü.

Yüksek Mahkeme yargıcının, infazın durdurulması talebini reddetmesinin ardından 27 yaşındaki Sam'in avukatı, davanın temyize götürülmesini ve müvekkilinin bu süreçte serbest bırakılmasını talep etti.

Avukatının söz konusu başvurusundan kısa süre sonra talebi değerlendirmek için toplanan Temyiz Mahkemesi, oy birliğiyle lehte karar verdi.

Buna göre, kamuoyunda yankı uyandıran dava için temyiz yolu açılırken, mahkeme sonuçlanana kadar Sam Ke Ting'in 10 bin ringgit (2 bin 350 dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Temyiz duruşmasının hangi tarihte görüleceği henüz belirlenmedi.

Olay

Sam, yeterli aydınlatmanın olmadığı yolda, modifiye edilmiş bisikletlerle yarışan bir grup çocuğa aracıyla çarpmış ve yaşları 13 ile 16 arasında olan 8 çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Malezya kamuoyu, son 5 yılını hapiste geçiren Sam'in söz konusu olayda suçlu değil mağdur olduğunu savunuyor.

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Mahkeme, Malezya, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malezya'da 5 yıl önce 8 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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