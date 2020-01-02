Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı - Son Dakika

Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

6 saat önce

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde, köylülerin ihbarıyla 80 kiloluk piton yakalandı.

Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı, System.String[]

KUALA Malezya'nın Johor eyaletinde, köylülerin ihbarıyla 80 kiloluk piton yakalandı.

Yerel basına göre, Johor'un kıyı kentlerinden Mersing'de bir köy sakini, evinin yakınlarında gördüğü dev pitonu Sivil Savunma Birimi (APM) yetkililerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 3 kişilik ekip, bir ağaca dolanmış halde buldukları pitonu yaklaşık 20 dakika süren çabayla yakalamayı başardı.

Karnı şişkin yılanın yakalanmadan önce bir tavuğu yuttuğu belirlendi.

4,8 metre uzunluğunda ve 80 kilo ağırlığındaki piton, bölgedeki Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

Malezya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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