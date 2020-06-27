Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü - Son Dakika

Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının giderek azaldığı Malezya'da, aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü.

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