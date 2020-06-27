Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü - Son Dakika

Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının giderek azaldığı Malezya'da, aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü.

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın vakalarının giderek azaldığı Malezya'da, aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü.

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Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğü, Kovid-19 vaka sayısının 6 artışla 8 bin 606'ya, iyileşen hasta sayısının ise 23 artarak 8 bin 294'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs nedeniyle toplam 121 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, son 13 gündür virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Son iyileşen vakalarla birlikte toplam aktif vakaların 191'e düştüğü kaydedildi.

Malezya'da vaka artışı son 4 gündür tek haneli rakamlarla kaydedilirken hükümet, temmuz ayının ortasında salgının yayılımını durdurmayı hedefliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ülkede 10 Haziran'da normalleşme sürecine girildi.

Sağlık Bakanlığı, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 04:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 191'e düştü - Son Dakika

Son Dakika

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