Malezya'da alabora olan teknedeki 6 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Malezya'da alabora olan teknede bulunan 6 göçmenin kurtarıldığı ve 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya'dan Malezya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne, Johor eyaletinin Pontian bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan teknede bulunan 6 göçmen kurtarılırken, diğer 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Johor eyaletinden Amiral Nurul Hizam Zakaria, yaptığı açıklamada, 6 göçmenin Pontian bölgesindeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını söyledi.

Zakaria, kurtarılanların verdiği bilgilere göre gemide kaptan dahil 13 kişinin bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, yerel saatle 10.20'de kayıpları arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için bölgeye 1 AW139 tipi uçak ve 1 KILAT 12 botu sevk edildi.

Kurtarılan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.