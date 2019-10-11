Son Dakika Haberleri: Malezya'da apartmanın zemininde toprak kayması
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Malezya'da apartmanın zemininde toprak kayması

1 saat önce

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir apartmanın zemininde meydana gelen toprak kayması sonrası 65 apartman sakini tahliye edildi.

Malezya'da apartmanın zemininde toprak kayması, System.String[]

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir apartmanın zemininde meydana gelen toprak kayması sonrası 65 apartman sakini tahliye edildi.

Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'daki habere göre, Kuala Lumpur'un batısındaki bir apartmanın zemininde sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan 65 kişiyi tahliye ettikten sonra binayı inceledi.

Apartmanın güvenli olmadığını belirten itfaiye ekipleri, apartman sakinlerinin bir süreliğine devlete ait konaklama yerlerinde misafir edileceğini kaydetti.

Kuala Lumpur, Malezya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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