Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi - Son Dakika

KUALA Malezya'da son bir haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yoğun artışı sebebiyle ülke genelinde tam karantina uygulamasına gidileceği duyuruldu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vaka artışının 6 binin üzerinde gelişmesi ve bugün 8 binin üzerinde yeni vaka görülmesi üzerine halihazırdaki kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin daha sıkılaştırılması kararının alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 1 ile 14 Haziran arasında ülke çapında tam karantina uygulanacağının kaydedildiği açıklamada, temel hizmet sektörü harici bütün sektörlerin faaliyetinin durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Karantinanın ilk aşamasında Kovid-19 vakalarında düşüş gözlemlenirse, 4 hafta sürecek ikinci aşamada Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörleri kademeli olarak yeniden açılacaktır." ifadesi yer aldı.

Karantina kapsamında hangi sektörlerin açık veya kapalı tutulacağının detayları, ilerleyen günlerde Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk kısmi sokağa çıkma yasağı 2020'de 18 Mart ile 4 Mayıs arasında uygulanmış, şehirler ve eyaletler arası seyahat yasaklanmıştı.

Bu yıl başkent Kuala Lumpur ve çok sayıda eyalette, 13 Ocak ile 4 Mart arasında ikinci kez kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmış, eyaletler arası seyahatler engellenmişti.

Son 24 saatte 8 bin 290 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da toplam vaka sayısı 549 bin 514'e yükseldi.

Şimdiye kadar 2 bin 552 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede 72 bin 823 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.