Malezya'da asker, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa indi - Son Dakika
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Malezya'da asker, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa indi

17 dakika önce

KUALA Malezya'da ordu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere göreve başladı.

Malezya'da asker, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa indi, System.String[]

KUALA Malezya'da ordu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere göreve başladı.

Malezya Genelkurmay Başkanı General Affendi Buang, yaptığı açıklamada, toplam 7 bin 500 ordu personelinin, ülke genelinde polisin kontrol yaptığı noktalara dağıtıldığını belirterek, "Askerlerimiz, günlük faaliyetleri kısıtlama kararına uyulmasını sağlamak üzere polislere yardım edecektir." ifadesini kullandı.

General Affendi, askerlerin görev sırasında hafif silah bulunduracağını vurgulayarak, "Düşman ile savaşmayacağız, sadece vatandaşa verilen talimatın uygulanmasını sağlayacağız." dedi.

Askerlerin görevlendirilmesinin ardından daha fazla vatandaşın, günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına uyduğu gözlemlendi.

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı bugün 1306'ya yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 oldu.

Toplam vakalardan 788'inin, Selangor eyaletindeki Seri Petaling Camisi'nde 27 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen ve 16 bin kişinin katıldığı dini etkinliğe katılanlardan oluştuğu açıklandı.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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