Malezya'da azınlık okullarında Cavi alfabesi öğretilmesi kararı tartışma yarattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da azınlık okullarında Cavi alfabesi öğretilmesi kararı tartışma yarattı - Son Dakika

Malezya'da azınlık okullarında Cavi alfabesi öğretilmesi kararı tartışma yarattı

6 saat önce

KUALA Malezya'da Eğitim Bakanlığının, Arap harflerinden oluşan eski Malay alfabesi Cavi'nin ülkedeki Çinli ve Hintlere ait azınlık okullarında ders olarak okutulması yönünde aldığı karar, tartışmalara sebep oldu.

Malezya'da azınlık okullarında Cavi alfabesi öğretilmesi kararı tartışma yarattı, System.String[]

KUALA Malezya'da Eğitim Bakanlığının, Arap harflerinden oluşan eski Malay alfabesi Cavi'nin ülkedeki Çinli ve Hintlere ait azınlık okullarında ders olarak okutulması yönünde aldığı karar, tartışmalara sebep oldu.

Bakanlığın Cavi'yi, yeni öğretim yılından itibaren azınlık okullarının müfredatına ekleme talimatına karşı çıkan Çinli eğitim kuruluşu Dong Zong, uygulamanın okullarda gayrimüslimlere yönelik dini propaganda yapılmasının önünü açacağını iddia etti.

Çinli eğitimci grup, uygulamanın kaldırılması için geçen hafta başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.

Polis teşkilatı, protestonun ülkedeki etnik hassasiyetleri zedeleyebileceği gerekçesiyle gösteri için verdiği izni iptal etmişti.

Cavi'nin müfredata girmesi kararı iktidar koalisyonu üyesi partiler arasında da fikir ayrılığına sebep oldu.

İktidar koalisyonunda Çinli ve Hint üyelerin ağırlıkta olduğu Demokratik Hareket Partisi (DAP) yöneticilerinden Kit Siang, Cavi yazısının öğretilmesine karşı olmadığını belirterek, bu hamlenin Malezya'da ırk ve din ayrılıklarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Tepkiler üzerine hükümet uygulamada değişikliğe gitti

Karara gelen tepkilerin ardından hükümet, Cavi'nin Çinlilere ait okullarda ders olarak öğretilmesi uygulamasında değişikliğe gitti.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Teo Nie Ching, Çinlilere ait azınlık okullarında Cavi derslerinin, okul velilerinin çoğunluğunun onayını alması halinde okutulacağını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Teo, Hint azınlık okullarında ise uygulama değişikliği yapılmayacağını belirtti.

Malezya hükümeti, geçen yıl ağustos ayında, 2020 öğretim yılından itibaren Çinli ve Hint azınlık okullarında Cavi yazısının, Malay dili derslerinde öğretilmesi yönünde karar almıştı.

Eski Malay alfabesi Cavi

Arap alfabesinin Güneydoğu Asya dillerinde uyarlanmış şekli olarak bilinen Cavi, bölgede İslamiyet'in yayılmasının ardından yerel dillerin alfabesi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Malezya ve Endonezya'nın yanı sıra Tayland ile Filipinler'deki Müslüman halk tarafından yüzyıllar boyunca kullanılan alfabe, bugün sadece Brunei'de resmi alfabe olarak tanınıyor.

Malezya'da latin alfabesinin yanında alternatif alfabe olan Cavi, banknotlarda ve devlet dairelerinin girişindeki yazılarda latin alfabesinin yanında kullanılıyor.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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