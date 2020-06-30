Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü - Son Dakika

Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

KUALA Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kelantan Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Muhammed Piah, Bachok sahilinden açılan ve içinde 20 kişinin olduğu teknenin fırtınada alabora olduğunu açıkladı.

Teknedeki 12 kişinin sağ kurtarıldığını kaydeden Abdullah, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sağ kurtarılanların kaza sırasında yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 05:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü - Son Dakika

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