Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü - Son Dakika

Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

KUALA Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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