Son Dakika Haberleri: Malezya'da "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" Etkinliği

Malezya'da "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" Etkinliği

59 dakika önce

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını protesto etmek ve saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" düzenlendi.

Malezya'da
KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını protesto etmek ve saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" düzenlendi.

Kuala Lumpur'un Bağımsızlık Meydanı'na doğru yürüyen ve aralarında Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Federal Bölgeler Bakanı Halid Abdul Samet ve Din İşlerinden Sorumlu Bakan Mücahit Yusuf Rawa'nın da bulunduğu kalabalık, terör ve şiddet karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşe katılanlar, terörün dinin olmadığını belirten pankartlar taşıdı.

Bakan Halid, konuşmasında, Christchurch saldırısına ilişkin, "O terörist birbirimizle savaşmamızı istiyor. Nefreti, korkuyu ve kini yayanlar da o teröristle aynı söylemi taşıyor. Ülke olarak bundan iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Mücahit de "Katilin niyeti bizim de onun gibi şiddet yanlısı olmamızdı. Biz de onun gibi davranır ve intikam peşinde koşarsak o teröristten bir farkımız kalmaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan ortak deklarasyonda terörün lanetlenmesi istenerek, barış ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yürüyüşün ardından Büyükelçi Kavakcı, saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Malezya vatandaşı Mohd Haziq Mohd Tarmizi'nin ailesine taziyede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel
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