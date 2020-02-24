Malezya'da Başbakan Mahathir'in istifası sonrası iktidar koalisyonu çöktü - Son Dakika

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifa etmesinin ardından, iktidarı oluşturan Umut İttifakı (PH) koalisyonu meclis çoğunluğunu yitirerek dağıldı.

Mahathir'in istifasından sonra liderliğini yaptığı Malezyalı Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin Yasin, partinin 26 milletvekiliyle Mahathir'i desteklemek üzere PH koalisyonundan çekildiğini duyurdu.

Koalisyonun diğer üyesi Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Azmin Ali de Mahathir'e destek vermek üzere beraberindeki 10 milletvekiliyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

Malezya basınında yer alan haberlerde, söz konusu istifalarla PH koalisyonunun meclis çoğunluğunu kaybetmesi üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın meclisi feshedebileceği ve ülkenin erken seçime gideceği öne sürüldü.

Haberlerde, muhalefet partilerinin kendi aralarında koalisyon oluşturup meclis çoğunluğu sağlayarak yeni başbakan seçmeleri de diğer bir ihtimal olarak belirtiliyor. Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'in Mahathir'den sonra başbakanlığa vekalet edeceği iddia ediliyor.

Yeni koalisyonun başbakanı olarak geri dönebilir

Malezya basınında yer alan değerlendirmelere göre ise Mahathir Muhammed, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtarak PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'in başbakan olmasını önlemek üzere istifa etti.

Enver'i destekleyen milletvekillerinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine başbakanlığı devralmasına yönelik planların iptal olacağı dile getirilen değerlendirmelerde, Mahathir'in bu istifa ile yeni kurulması planlanan iktidar koalisyonunun başbakanı olabileceği belirtildi.

Dünyanın görevdeki en yaşlı başbakanı unvanına sahip 94 yaşındaki Mahathir, 1981-2003 dönemindeki başbakanlığından sonra siyasi kariyerinde görevindeyken ikinci defa istifa etmiş oldu.