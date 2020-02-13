Malezya'da başbakanlık değişimi kasımda gerçekleşebilir - Son Dakika

KUALA Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'den görevi devralması beklenen Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, başbakanın değişimi için Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardını işaret etti.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık Ofisi'nde Mahathir ile bir araya gelen PKR Genel Başkanı Enver, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, başbakanın değişimine değindi.

Enver, Mahathir'in ülke ekonomisini rayına oturtma ve seçim vaatlerini yerine getirme yönündeki kaygılarını dikkate aldığını vurgulayarak, "Mahathir'in APEC zirvesi tamamlanana kadar Başbakanlıkta kalması benim için uygundur. Zira bu mesele 21 Şubat'taki iktidar koalisyonu partilerinin toplantısında karara bağlanacaktır." dedi.

Muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) Mahathir'in tam dönem görevde kalması için ayrı bir ittifak oluşturmak istedikleri iddiasını da Başbakan ile müzakere ettiğini açıklayan Enver, "Sayın Başbakan, böyle bir çabanın içinde olmadığını ve söz verdiği üzere görevini devredeceğini belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Malezya'da başbakanın değişimi tartışmaları

Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs 2018'deki genel seçimlerinde kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada, koalisyonun aldığı karar gereğince Başbakanlık görevinde yaklaşık 2 yıl kalıp, gerekli sürecin tamamlanmasıyla makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

Mahathir'in açıklamalarına rağmen başbakanın değişimine dair partiler arası tartışmalar sıkça gündeme gelmiş, görev değişimi için net bir tarih belirlenip belirlenmediğine dair iktidar partilerinden farklı görüşler belirtilmişti.

İktidar koalisyonundan bazı bakan ve milletvekilleri, ülkede istikrarın sağlanması için Mahathir'in tam dönem görevde kalması gerektiğini savunmuştu.

Buna karşın Enver İbrahim'e yakın isimler, Başbakanın değişiminin iki yıl içinde gerçekleşmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Öte yandan muhalefet partileri UMNO ve PAS, Mahathir'in Başbakanlıkta tam dönem kalabilmesi için mecliste Mahathir'e güven oyu vererek yeni bir iktidar koalisyonu kurma teklifini gündeme getirmişti.

Mahathir, konuya ilişkin şimdiye kadar açıklamada bulunmamış, fakat UMNO üyesi eski Başbakan Necip Rezak hariç herkesle çalışabileceğini dile getirmişti.