Malezya'da başbakanlıkta değişim tarihini Mahathir Muhammed belirleyecek Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malezya'da başbakanlıkta değişim tarihini Mahathir Muhammed belirleyecek Açıklaması - Son Dakika

Malezya'da başbakanlıkta değişim tarihini Mahathir Muhammed belirleyecek Açıklaması

1 saat önce

KUALA Malezya'da iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonuna ait partiler, ülkede bir süredir tartışma konusu olan başbakanlıkta görev değişimi tarihini, Başbakan Mahathir Muhammed'in belirlemesi yönünde karar aldı.

Malezya'da başbakanlıkta değişim tarihini Mahathir Muhammed belirleyecek Açıklaması, System.String[]

KUALA Malezya'da iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonuna ait partiler, ülkede bir süredir tartışma konusu olan başbakanlıkta görev değişimi tarihini, Başbakan Mahathir Muhammed'in belirlemesi yönünde karar aldı.

İdari başkent Putrajaya'da gerçekleşen koalisyon toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Başbakan Mahathir, "Partiler, ne zaman istifa edeceğimin bana bırakılması yönünde fikir birliğine vardı." dedi.

Mahathir, aklında başbakanlığı devretmek için belirli bir tarih olup olmadığı sorusuna ise "Zaman yok, tarih yok. Sadece APEC Zirvesi'nden sonra." karşılığını verdi.

Mahathir'in ardından başbakanlığı devralması beklenen Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim de görevinde bulunduğu sürece Başbakan'a tam destek vereceğini belirterek, "Partim adıma Mahathir'e bu konuda gerekli zamanın verilmesi tavsiyesinde bulundum. Kendisi ne zaman uygun görürse değişiklik o zaman olur. Bu süre zarfı içinde sabırlı olacağım." diye konuştu.

Başbakanlık değişimine ilişkin en son çarşamba günü açıklama yapan Mahathir, bu yıl kasım ayında ülkesinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nden sonra görevini devredeceğini ifade etmişti.

Malezya'da başbakanın değişmesi tartışmaları

Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs 2018'deki genel seçimlerinde kazandığı zaferin ardından yaptığı konuşmada, koalisyonun aldığı karar gereğince başbakanlık görevinde yaklaşık 2 yıl kalıp makamını Enver İbrahim'e bırakacağını söylemişti.

Mahathir'in açıklamalarına rağmen başbakanın değişimine dair tartışmalar sıkça gündeme gelmiş, görev değişimi için net bir tarih belirlenip belirlenmediği konusunda iktidar partilerinden farklı görüşler dile getirilmişti.

Koalisyon hükümetinden bazı bakan ve milletvekilleri, ülkede istikrarın sağlanması için Mahathir'in tam dönem görevde kalması gerektiğini savunmuş, buna karşın Enver İbrahim'e yakın isimler, başbakanlık değişiminin iki yıl içinde gerçekleşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Öte yandan muhalefet partileri UMNO ve PAS, Mahathir'in tam dönem başbakanlık görevinde kalabilmesi için mecliste güven oylamasıyla yeni bir koalisyon oluşturulması teklifini gündeme getirmişti.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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