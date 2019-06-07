Son Dakika Haberleri: Malezya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 159 kişi öldü
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Malezya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 159 kişi öldü

21 dakika önce

KUALA Malezya'da, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda meydana gelen kazalarda 159 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 159 kişi öldü, System.String[]
KUALA Malezya'da, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda meydana gelen kazalarda 159 kişi hayatını kaybetti.
Polis teşkilatına bağlı Trafik Güvenlik Birimi'nden (Ops Selamat) yapılan açıklamada, bayram tatilinin başladığı 29 Mayıs'tan bugüne, başta başkent Kuala Lumpur'a bağlanan otoyollar olmak üzere trafiğin gidiş ve dönüşte yoğunlaştığı yollarda toplam 14 bin 793 kazanın meydana geldiği belirtildi.
Kazalarda 159 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, trafik kazalarının en çok Kuala Lumpur'a yakın Selangor eyaletinde yaşandığını vurguladı.
Yetkililer, kazaların haricinde ülke genelindeki otoyollarda emniyet şeridinde araba kullanımı, tek şeritli yollarda sollama ve uykuluyken araç kullanımına dair çok sayıda ihbar aldıklarını da ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:47 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Malezya, Güncel
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